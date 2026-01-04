I genitori Maggi | O sono iper presenti o totalmente assenti

Il professor Andrea Maggi, docente di lettere alla scuola secondaria di primo grado, riflette sulle dinamiche genitoriali e sul ruolo della scuola oggi. In un’intervista a Gente, ha evidenziato come i genitori spesso si dividano tra una presenza eccessiva o un’assenza totale, analizzando anche il significato attribuito ai voti negativi nel percorso scolastico contemporaneo. Un quadro che invita a riflettere sulle sfide dell’educazione e sul rapporto tra famiglia e scuola.

Roberta Bruzzone a Osimo e Numana: «I genitori ipercontrollanti sono profondamente disturbati» - «I genitori ipercontrollanti sono profondamente disturbati». corriereadriatico.it

Bruzzone, 'i genitori ipercontrollanti profondamente disturbati' - La disciplina è fondamentale per una corretta educazione ma non ha niente a che fare con il controllo che, anzi, rende i giovani disabili ... ansa.it

Alcuni scatti del concerto di Natale del gruppo WINDRUM che si è tenuto lunedì 22 dicembre. Causa maltempo il concerto si è tenuto all' interno della sede di Via Maggi nella nuova Aula polifunzionale al piano terreno. Ringraziamo il folto pubblico dei genitori - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.