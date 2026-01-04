I genitori Maggi | O sono iper presenti o totalmente assenti
Il professor Andrea Maggi, docente di lettere alla scuola secondaria di primo grado, riflette sulle dinamiche genitoriali e sul ruolo della scuola oggi. In un’intervista a Gente, ha evidenziato come i genitori spesso si dividano tra una presenza eccessiva o un’assenza totale, analizzando anche il significato attribuito ai voti negativi nel percorso scolastico contemporaneo. Un quadro che invita a riflettere sulle sfide dell’educazione e sul rapporto tra famiglia e scuola.
Intervistato da Gente, il professor Andrea Maggi (docente di lettere alla scuola secondaria di primo grado) ha condiviso osservazioni sulla scuola contemporanea rispetto al passato e sul valore attribuito ai voti negativi. Nel corso della conversazione ha approfondito anche il ruolo dei genitori nel contesto educativo italiano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: II bullismo? Colpa dei genitori. Il ritiro sociale? L’anoressia? La bulimia? I voti bassi? Sempre colpa dei genitori, anaffettivi o iperprotettivi, ansiosi o disattenti, troppo presenti o definitivamente assenti
Leggi anche: Kate Middleton sull'uso eccessivo di smartphone e tablet: «Siamo fisicamente presenti ma mentalmente assenti, l'amore è guardarsi negli occhi»
Maggi e i genitori a scuola, Iper presenti o totalmente assenti; Il prof Maggi contro i colleghi che fanno i compagnoni: Molti pensano di farsi stimare non mettendo insufficienze; Il Collegio 9, prof. Maggi: La scuola di oggi è meglio di quella di ieri - Esclusiva.
Il prof Maggi contro i colleghi che fanno i “compagnoni”: “Molti pensano di farsi stimare non mettendo insufficienze” - Secondo molti sì, anche se in questi casi, a domanda così generica corrisponde spesso una risposta secca che non tiene conto di molti elementi che ... tecnicadellascuola.it
Roberta Bruzzone a Osimo e Numana: «I genitori ipercontrollanti sono profondamente disturbati» - «I genitori ipercontrollanti sono profondamente disturbati». corriereadriatico.it
Bruzzone, 'i genitori ipercontrollanti profondamente disturbati' - La disciplina è fondamentale per una corretta educazione ma non ha niente a che fare con il controllo che, anzi, rende i giovani disabili ... ansa.it
Alcuni scatti del concerto di Natale del gruppo WINDRUM che si è tenuto lunedì 22 dicembre. Causa maltempo il concerto si è tenuto all' interno della sede di Via Maggi nella nuova Aula polifunzionale al piano terreno. Ringraziamo il folto pubblico dei genitori - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.