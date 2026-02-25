Il vino beverino conquista il mercato | drinkability basso alcol e nuovi consumatori ridisegnano il settore nel 2026

C’è un momento preciso in cui si capisce che qualcosa è cambiato davvero. Non è un comunicato stampa, non è un convegno di settore. È quella bottiglia rimasta a metà sul tavolo di un ristorante, il gesto impercettibile di chi non versa il secondo calice, la scelta silenziosa di un consumatore che non sa spiegare perché, ma sa benissimo cosa non vuole più. Il vino stava diventando troppo. Troppo concentrato, troppo alcolico, troppo impegnativo. E ora, con la precisione di un ago che sposta la bussola, il mercato sta indicando una direzione diversa. Nel 2026, il settore vitivinicolo mondiale si trova davanti a una trasformazione che ha poco di moda e molto di struttura. Il consumatore non cerca più il vino che impressiona: cerca il vino che accompagna. Quella che gli addetti ai lavori chiamano drinkability — la bevibilità, la capacità di un vino di essere goduto con naturalezza, calice dopo calice, senza che l’intensità diventi peso — è diventata il nuovo parametro di qualità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Il vino in lattina conquista le nuove generazioni: formato alternativo o futuro del settore?Il consumo di vino in lattina sta crescendo tra le nuove generazioni, offrendo un formato pratico e facilmente trasportabile.

