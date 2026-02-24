Neurochirurgia in Sardegna | turni estenuanti liste d’attesa infinite

La carenza di neurochirurghi ha causato un forte rallentamento delle operazioni in Sardegna. Le lunghe liste d’attesa e i turni estenuanti colpiscono tutti gli ospedali dell’isola, riducendo le possibilità di intervento urgente. La mancanza di personale disponibile porta a una riduzione significativa delle procedure programmate. La situazione continua a peggiorare, lasciando in sospeso molti pazienti che attendono un trattamento. La regione si trova di fronte a questa emergenza sanitaria.

La neurochirurgia in Sardegna è in crisi profonda. Non si tratta solo di Sassari: l’intera rete regionale è al collasso, con liste d’attesa che si allungano a dismisura e interventi programmati che diminuiscono drasticamente. La Uil Fpl Sardegna ha lanciato un allarme urgente, inviando una lettera alla presidente della Regione Alessandra Todde e ai direttori generali delle Asl di Sassari, Nuoro e dell’Arnas Brotzu. La situazione descritta dal coordinatore regionale Giovanni Pinna è drammatica: i neurochirurghi del Brotzu sono costretti a turni massacranti, con 80 guardie notturne al mese e 60 ore settimanali sia a Sassari che a Nuoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Liste d’attesa infinite e gestione opaca"La sanità pubblica di Modena attraversa una fase critica, caratterizzata da liste d’attesa estenuanti e una gestione poco trasparente.

Liste d’attesa infinite e nove mesi per entrareA Casa Roverella, circa cento persone con Alzheimer, principalmente donne, aspettano di ricevere assistenza.