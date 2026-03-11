Nelle aziende di logistica di Stellantis, Trasnova e le sue sub-appaltatrici Logitech e Teknoservice, sono stati annunciati 232 licenziamenti. Nonostante le discussioni in corso, le tre società hanno confermato di voler procedere con i provvedimenti di ridimensionamento del personale. La notizia ha generato preoccupazione tra i lavoratori coinvolti e le organizzazioni sindacali.

Non c’è verso di far cambiare idea a Trasnova e alle sue sub-appaltatrici Logitech e Teknoservice: le aziende che lavorano nell’indotto di Stellantis, scaduto il prolungamento di un anno della commessa, sono intenzionate a tirare dritto con la procedura di licenziamento collettivo per 232 dipendenti. La richiesta riguarda 94 lavoratori di Trasnova, 90 di Logitech e 48 di Teknoservice che lavorano negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco (95), Melfi (78), Cassino (45) e Mirafiori-Rivalta (14). Nell’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, le aziende si sono dette indisponibili a utilizzare ammortizzatori sociali e quindi a ritirare i licenziamenti, nonostante le richieste sindacali e istituzionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna l’incubo nelle aziende della logistica di Stellantis: 232 licenziamenti

