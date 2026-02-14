trasnova annuncia licenziamenti collettivi negli stabilimenti stellantis in italia

Trasnova ha comunicato che procederà a licenziamenti collettivi negli stabilimenti Stellantis in Italia, a causa delle difficoltà economiche che colpiscono il settore automobilistico. La società, specializzata nella movimentazione delle auto, ha annunciato che circa 100 lavoratori perderanno il lavoro nelle prossime settimane. La notizia arriva pochi giorni dopo le decisioni di Logitech e Technoservice di licenziare insieme quasi 150 dipendenti.

A nulla sono valse le rassicurazioni del Governo e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: con una lettera inviata ai ministeri competenti, alle organizzazioni sindacali di categoria e alle Regioni interessate, Trasnova, la società che si occupa della movimentazione auto negli stabilimenti Stellantis, ha infatti annunciato il licenziamento collettivo dei suoi 94 dipendenti impiegati nella logistica per gli stabilimenti di Torino, Piedimonte San Germano, Pomigliano d'Arco e Melfi, in vista della scadenza della proroga del contratto con la casa automobilistica prevista per il 30 aprile 2026, e l'impossibilità di ricorrere a strumenti sociali alternativi in quanto gli esuberi sono "di carattere strumentale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il contratto tra Trasnova e Stellantis è scaduto, e 94 lavoratori rischiano di perdere il lavoro.

Acampora (Pd) invita il Comune a richiedere un tavolo al Mimit per affrontare la vertenza Trasnova-Stellantis.

