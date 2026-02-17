Stellantis a Mirafiori entrano 80 giovani ma Trasnova piange | 14 licenziamenti

Stellantis ha assunto 80 giovani a Mirafiori, ma Trasnova licenzia 14 dipendenti, lasciando l’azienda in crisi. La decisione arriva dopo settimane di difficoltà e tagli ai costi, che hanno portato a una riduzione del personale e a preoccupazioni tra i lavoratori. Nel frattempo, il corteo dei metalmeccanici si prepara per il raduno di sabato 14 febbraio, mentre i sindacati chiedono di rilanciare la produzione nel sito torinese.

Ieri, 16 febbraio, 80 nuovi assunti hanno fatto il loro ingresso a Mirafiori: sono la prima ondata di ragazzi che ha preso posto, a tempo determinato, nello storico stabilimento che ha scritto la storia (novecentesca) della Fiat. Ne mancano ancora 360 di operai, se il numero di assunzioni che Stellantis farà - come pubblicamente annunciato - sarà di 440. A metà marzo riprenderà il secondo turno, perciò le squadre dovranno essere al completo per la produzione della nuovo Fiat 500 Hybrid. L'età media dei nuovi ingressi è 24 anni, il che mette a lato le polemiche uscite, sul finire di gennaio, rispetto la poca disponibilità dei giovani di lavorare, soprattutto il sabato e di notte.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Trasnova annuncia licenziamenti collettivi negli stabilimenti Stellantis in ItaliaTrasnova ha comunicato che procederà a licenziamenti collettivi negli stabilimenti Stellantis in Italia, a causa delle difficoltà economiche che colpiscono il settore automobilistico.

Cassino, l'indotto Stellantis precipita: avviati i licenziamenti per Trasnova, Teknoservice e Logitech. Sindacati in trinceaA Cassino, Stellantis ha annunciato i licenziamenti per Trasnova, Teknoservice e Logitech, causando un crollo dell’indotto locale.

