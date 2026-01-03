All’Isolotto torna la Maratonina della Befana

All’Isolotto, il 6 gennaio 2026, torna la Maratonina della Befana, una tradizione podistica che coinvolge atleti e famiglie del quartiere. Alla sua 51ª edizione, questa gara rappresenta un momento di sport e convivialità, consolidando il legame tra la comunità fiorentina e la celebrazione dell’Epifania. Un’occasione per vivere un evento sportivo nel contesto di un quartiere che ogni anno rinnova il suo impegno e la sua tradizione.

Firenze, 3 gennaio 2026 – All' Isolotto il nuovo anno inizia, come da tradizione, correndo. Sono già entrati nel vivo i preparativi per la 51ª edizione della Maratonina della Befana, una delle manifestazioni podistiche più longeve e amate del panorama fiorentino, capace da oltre mezzo secolo di unire sport, quartiere e senso di comunità nel giorno dell'Epifania. Dopo l'edizione celebrativa dello scorso anno, che in occasione del 50° anniversario aveva regalato ai podisti una prova sulla distanza della mezza maratona (21 km), affiancata dalla 10 km e dalla camminata ludicomotoria lungo le rive dell'Arno, nel 2026 la manifestazione torna alle sue radici.

