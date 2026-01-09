La Maratonina Città di Vinci scalda i motori
La Maratonina Città di Vinci si svolgerà domenica 1 febbraio 2026, giunta alla sua 39ª edizione. L'evento si inserisce nel calendario podistico toscano come un appuntamento di rilievo, offrendo agli atleti un percorso immerso nella suggestiva cornice di Vinci. Un'occasione per praticare sport e valorizzare il patrimonio culturale del territorio in un contesto di tradizione e ospitalità.
Vinci, 9 gennaio 2026 – Domenica 1 febbraio 2026 Vinci accoglierà la 39ª edizione della Maratonina Città di Vinci, appuntamento ormai storico del calendario podistico toscano, capace di coniugare sport, cultura e accoglienza in uno scenario unico. La manifestazione propone una gara competitiva a carattere regionale sulla distanza di 14,9 km, affiancata dalla passeggiata ludico-motoria di 6 km, pensata per coinvolgere famiglie, camminatori e appassionati di ogni età. Partenza fissata per le ore 9.15, con il borgo che si trasformerà, ancora una volta, in un palcoscenico vivo di colori, passi e sorrisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Podismo. Maratonina di Vinci, iscrizioni al via
Leggi anche: La kermesse. ’Ginnastica in festa’ scalda i motori
La Maratonina Città di Vinci scalda i motori - Vinci, 9 gennaio 2026 – Domenica 1 febbraio 2026 Vinci accoglierà la 39ª edizione della Maratonina Città di Vinci, appuntamento ormai storico del calendario podistico toscano, capace di coniugare spor ... lanazione.it
Maratonina di Vinci, di corsa in saliscendi tra le colline toscane - Vinci (Firenze), 27 gennaio 2025 – Domenica 2 febbraio si rinnova l’appuntamento con la Maratonina Città di Vinci, giunta alla sua 38esima edizione. lanazione.it
2 Gennaio APERTE LE ISCRIZIONI XXIV edizione della MARATONINA CITTÀ DI SANT’ANTONIO ABATE Manifestazione sportiva di atletica leggera di corsa su strada sulla distanza di km 9,9, sotto l’egida OPES Italia e inserita nel calendario FIDAL. La manife - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.