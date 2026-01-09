La Maratonina Città di Vinci scalda i motori

La Maratonina Città di Vinci si svolgerà domenica 1 febbraio 2026, giunta alla sua 39ª edizione. L'evento si inserisce nel calendario podistico toscano come un appuntamento di rilievo, offrendo agli atleti un percorso immerso nella suggestiva cornice di Vinci. Un'occasione per praticare sport e valorizzare il patrimonio culturale del territorio in un contesto di tradizione e ospitalità.

Vinci, 9 gennaio 2026 – Domenica 1 febbraio 2026 Vinci accoglierà la 39ª edizione della Maratonina Città di Vinci, appuntamento ormai storico del calendario podistico toscano, capace di coniugare sport, cultura e accoglienza in uno scenario unico. La manifestazione propone una gara competitiva a carattere regionale sulla distanza di 14,9 km, affiancata dalla passeggiata ludico-motoria di 6 km, pensata per coinvolgere famiglie, camminatori e appassionati di ogni età. Partenza fissata per le ore 9.15, con il borgo che si trasformerà, ancora una volta, in un palcoscenico vivo di colori, passi e sorrisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

