Fa’ la cosa giusta! tre giorni dedicati al consumo critico

Un filo conduttore che interroga, stimola e prepara a una risposta consapevole: "Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)". Oltre 500 realtà espositive e 350 incontri per dialogare con 500 relatori sull’ abitare sostenibile, sana alimentazione, cosmesi naturale, grandi cammini, turismo responsabile e outdoor, moda etica e sostenibile, pace, cultura e partecipazione, prodotti e servizi per famiglie e bambini, street food. È la 22ª edizione di “ Fa’ la cosa giusta! “ la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in programma a Fiera Milano Rho da venerdì a domenica. Anche quest’anno l’ingresso è gratuito (previa registrazione). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

