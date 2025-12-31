A Camin torna La festa dea vecia la tradizionale festa dell’Epifania

Il 6 gennaio 2026, a Camin di Padova, si terrà nuovamente “La Festa dea Vecia”, l’appuntamento tradizionale dell’Epifania organizzato dalla Parrocchia di San Salvatore. A partire dalle ore 15.30, l’evento offre un momento di convivialità e tradizione rivolto a famiglie, bambini e residenti del quartiere, consolidando un appuntamento che ogni anno coinvolge la comunità locale in un’atmosfera di festa e di cultura popolare.

Martedì 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 15.30, la Parrocchia di San Salvatore di Camin (Padova) ospiterà "La Festa dea Vecia", tradizionale appuntamento dell'Epifania che ogni anno richiama famiglie, bambini e residenti del quartiere. L'evento si inserisce nella tradizione popolare veneta.

