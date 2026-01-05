La magia della Befana al comando dei vigili del fuoco torna la festa dell' Epifania
Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, si rinnova la tradizionale festa organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza. Presso la sede centrale in strada Valnure 9, si celebra l’arrivo della Befana, un momento di condivisione e tradizione per la comunità locale, promosso dall’istituzione che ogni anno accoglie con semplicità e calore questa figura simbolica delle festività.
Anche quest'anno è confermata la consueta festa di benvenuto all'allegra "Vecchietta" in occasione della festa dell'Epifania, martedì 6 gennaio, allla Sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Piacenza in strada Valnure 9.Il programmaOre 14: apertura. Visita alla Sede, esposizione dei.
