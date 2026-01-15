Rifiuti ingombranti sabato appuntamento ad Albignasego con il sabato ecologico

Il sabato ecologico del 17 gennaio ad Albignasego, promosso da AcegasApsAmga e dal Comune, rappresenta il primo appuntamento del 2026 dedicato alla raccolta di rifiuti ingombranti. Questa iniziativa mira a favorire la corretta gestione dei rifiuti e a ridurre l’abbandono nel territorio comunale, offrendo ai cittadini un’opportunità semplice e efficace per smaltire i propri ingombranti in modo responsabile.

Quello di sabato 17 gennaio è il primo appuntamento del 2026 firmato AcegasApsAmga e Comune di Albignasego per essere più vicini alle esigenze dei cittadini e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nel territorio comunale.Mobili, grandi e piccoli RAEE (Rifiuti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

