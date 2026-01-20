Villa Rosa | dopo la petizione al via la riqualificazione dell' area gioco

A seguito della petizione, sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'area giochi di Villa Rosa a Pegli. L’intervento mira a migliorare lo spazio verde, che ospita anche due scuole, offrendo un ambiente più sicuro e accogliente per bambini e famiglie. La riqualificazione rappresenta un passo importante per valorizzare il quartiere e promuovere la fruibilità degli spazi pubblici.

Al via i lavori di riqualificazione dell'area gioco di villa Rosa, a Pegli, spazio verde in cui sono tra l'altro presenti due scuole. Il restyling è promosso dal Comune di Genova, condiviso con il Municipio Ponente e i comitati Pegli Bene Comune e Amici Ic Pegli, ed è finanziato con fondi.

