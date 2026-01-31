La relatività supera il test delle onde gravitazionali
A più di cento anni dalla sua formulazione, la teoria della relatività generale di Albert Einstein si dimostra ancora valida. Recenti esperimenti con onde gravitazionali hanno confermato che le sue previsioni reggono anche sotto le verifiche più complesse. La scienza continua a confermare che le idee di Einstein sono ancora fondamentali per capire l’universo.
AGI - A oltre un secolo dalla sua formulazione, la teoria della relatività generale di Albert Einstein continua a resistere alle verifiche sperimentali più sofisticate. La collaborazione internazionale LIGO-Virgo-KAGRA ha pubblicato uno dei test più precisi mai realizzati della relatività generale, basato sull'analisi del segnale di onde gravitazionali GW250114, il più chiaro mai osservato finora. In tutti i controlli effettuati, le osservazioni risultano pienamente coerenti con le previsioni della teoria di Einstein, senza alcuna evidenza di deviazioni che possano indicare nuova fisica. Il risultato conferma ancora una volta la solidità della relatività generale anche nei regimi di gravità più estremi, come quelli che si verificano durante la fusione di due buchi neri. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su Einstein Relatività
La nuova Ferrari F1 del 2026 supera il primo esame: crash test passati senza problemi
Test di medicina, disastro nazionale Madeo: “Solo il 10% degli studenti supera la soglia d’ingresso”
I risultati dei test di ingresso a medicina hanno evidenziato un fallimento: solo il 10% degli studenti ha superato la soglia minima.
Special seminars: Testing the theory of gravity; Relativistic jets from millisecond proto-magnetars
Ultime notizie su Einstein Relatività
Argomenti discussi: Einstein supera la prova del cosmo: l’eco di due buchi neri conferma la relatività generale.
Continua, dopo la pausa natalizia, il percorso di relatività coi ragazzi di quinta. Ieri abbiamo trattato l'esperimento di William Bertozzi. L'italo-americano, nel 1964, "provò" a superare la velocità della luce. Non lui, certo, mica si credeva Barry Allen! Quello che fe - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.