Onde gravitazionali | in gara il telescopio di Einstein

Dieci anni fa, il mondo ha assistito alla prima rilevazione di un’onda gravitazionale. Un segnale proveniente dalla fusione di due buchi neri, ciascuno trenta volte più massiccio del Sole, ha attraversato lo spazio e raggiunto il telescopio di Einstein. Da allora, gli scienziati continuano a cercare queste onde, sperando di svelare i segreti dell’universo con strumenti sempre più avanzati.

Materia oscura L'Europa costruirà un interferometro ancora più sensibile di quelli odierni. Per farlo dovrà portare i tunnel sottoterra, al riparo dal rumore superficiale che rischia di coprire i segnali in arrivo dall'universo. I siti che si candidano a realizzare la nuova infrastruttura per ora sono tre. Uno è in Olanda, uno in Germania e l'altro in Sardegna, dove si riciclerebbero i profondi cunicoli delle ex-miniere di Sos Enattos

