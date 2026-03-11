Torino-Lione | svelata la prima talpa per lo scavo del tunnel base in Italia

È stata svelata la prima talpa destinata allo scavo del tunnel della Torino-Lione in Italia. Questa macchina, lunga come due campi da calcio e dal peso di migliaia di tonnellate, è stata progettata per operare in differenti condizioni geologiche, anche con coperture di fino a due chilometri. L’annuncio segna un passo importante nella fase di realizzazione dell’opera.

Torino, 11 mar. - (Adnkronos) - È lunga come due campi da calcio, pesa migliaia di tonnellate ed è progettata per scavare in diverse situazioni geologiche con coperture fino a 2.000 metri di roccia. La prima delle due maxi frese (Tbm)destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione, è stata consegnata ufficialmente oggi nello stabilimento Herrenknecht in Germania dove è stata costruita per il raggruppamento di imprese Uct (Itinera, Ghella e Spie Batignolles). La Tbm è destinata al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, dove realizzerà la seconda discenderia prima di proseguire con lo scavo della galleria sud del tunnel di base, già iniziato sul lato francese, avanzando sotto la montagna fino a Susa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

