Il ministro delle infrastrutture ha annunciato che con la consegna della prima fresa si inizia ufficialmente lo scavo del tunnel Torino-Lione sul lato italiano. Questo evento segna un momento chiave nella realizzazione dell’opera, che vede l’Italia assumere un ruolo di leadership a livello europeo. La fresa, consegnata oggi, sarà utilizzata per avanzare nelle operazioni di scavo del tunnel.

Torino, 11 mar. - (Adnkronos) - “La consegna della prima delle due frese che scaveranno il tunnel sul lato italiano rappresenta un passaggio fondamentale. Con questo macchinario iniziano ufficialmente i lavori di scavo ed è il momento in cui si comincia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel”. Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in videoconferenza alla cerimonia di consegna della prima delle due maxi frese destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione. La cerimonia si è svolta questa mattina nello stabilimento... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torino-Lione, Salvini: "Con la prima fresa parte lo scavo del tunnel, Italia leader europeo"

Duello Lega-Forza Italia, Tajani censura l'incontro Salvini-Robinson: "Incompatibile con i nostri valori". Il leader del Carroccio: "Io parlo con tutti"

"Tav Torino-Lione: costi raddoppiati, pronta non prima del 2033": il report Corte dei Conti UE

