Alta Velocità la talpa Marika bussa a Belfiore | completato lo scavo sotto Firenze
L’attesa è finita: la talpa “Marika” ha raggiunto Belfiore, segnando un passo decisivo nella realizzazione della nuova tratta. Con lo scavo praticamente completato, il progetto avanza a ritmo sostenuto sotto Firenze, portando innovazione e progresso nella mobilità cittadina. Un risultato importante che apre nuove prospettive per il futuro del trasporto sotterraneo nella regione.
FIRENZE – Il viaggio sotterraneo è praticamente concluso. La talpa Marika è arrivata a destinazione. La gigantesca fresa si è fermata a un solo metro dalla futura stazione Belfiore. Era partita da Campo di Marte nel novembre 2024. Ha lavorato nel buio per tre chilometri, installando circa 2mila conci di cemento per blindare la galleria. Ora manca solo l’ultimo atto: l’abbattimento del diaframma e l’ingresso nel “camerone” della stazione, previsto per l’ inizio di febbraio. Per il governatore Eugenio Giani, presente al cantiere con la sindaca Sara Funaro, è la fine di un incubo. Le paure della vigilia si sono rivelate infondate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
