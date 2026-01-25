Il confronto tra Lega e Forza Italia si infiamma dopo la censura di Tajani all’incontro tra Salvini e Robinson, definito incompatibile con i valori del partito azzurro. Salvini replica affermando di parlare con tutti. La vicenda evidenzia le tensioni interne alla coalizione di centro-destra, in un contesto politico in cui le alleanze e le linee programmatiche sono soggette a continui aggiustamenti.

Roma – Esiste una distanza che non si misura in chilometri, ma in coordinate politiche: quella che ieri ha separato il velluto rosso del Teatro Manzoni di Milano dalle alture innevate di Roccaraso e Rivisondoli. Nell’ultima domenica di gennaio, Lega e Forza Italia hanno occupato i due poli opposti della scena governativa, mettendo in scena una polarizzazione interna che è, al contempo, una ricerca di identità e un’Opa sul futuro dell’area moderata. Mentre a Milano si celebrava la liturgia delle radici liberali, in Abruzzo il Carroccio serrava i ranghi attorno al pragmatismo del territorio: due manifestazioni speculari per marcare il perimetro di fronte all’egemonia di Fratelli d’Italia, pur muovendosi su binari ideologici sempre più divergenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Duello Lega-Forza Italia, Tajani censura l’incontro Salvini-Robinson: “Incompatibile con i nostri valori”. Il leader del Carroccio: “Io parlo con tutti”

Tajani: «Robinson incompatibile con i miei valori. Salvini vede chi vuole, io non lo incontrerò»Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, ha dichiarato che Robinson è incompatibile con i suoi valori e ha precisato che non incontrerà Salvini, che ha recentemente incontrato l’esponente di estrema destra britannica, Tommy Robinson.

L’estremista Robinson al Mit spacca FI e Lega. Tajani: “Incompatibile con i miei valori”. Salvini: “Vedo chi voglio”L’arrivo di Tommy Robinson al ministero dei Trasporti ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della maggioranza.

