Dramma in collina a Torino | trovato morto un dipendente nella villa di Marco Lavazza

Un uomo è stato trovato morto nella serata di sabato 7 marzo nel cortile di una villa nella zona precollinare di Torino. La vittima, che lavorava come dipendente, è stata scoperta all’interno della proprietà di Marco Lavazza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato nella serata di sabato, 7 marzo, nel cortile della villa sita nella zona precollinare di Torino. Procedono nella riservatezza le indagini sulla morte dell'uomo, un dipendente della villa in cui è stato ritrovato, nel cortile della casa di Marco Lavazza, vicepresidente della storica e omonima azienda torinese. In una nota diffusa nella tarda serata di sabato il cordoglio: "Marco Lavazza e la sua famiglia esprimono il loro profondo dolore e sgomento per la tragica fatalità che ha cagionato la scomparsa del Signor Ronald Adarlo, una persona a noi molto cara e parte della famiglia da tanti anni. La famiglia assicura piena collaborazione per chiarire le circostanze di quanto avvenuto.