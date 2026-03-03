A Torino, l'infermeria aggiorna sulla situazione di Aboukhlal, che continua a sentirsi dolorante. L’esterno sinistro marocchino ha subito una contusione poco sotto al ginocchio destro. La situazione viene monitorata e si attende un nuovo aggiornamento nelle prossime ore. La sua condizione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero.

L’unico che ieri mattina non ha partecipato alla seduta di allenamento al Filadelfia è stato Zakaria Aboukhlal. L’esterno sinistro marocchino resta a riposo, in infermeria: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno dallo staff medico e, successivamente, da quello tecnico. Il nodo da sciogliere è molto semplice: Aboukhlal è ancora dolorante per una botta presa poco sotto il ginocchio destro prima della trasferta di Genova. Gli esami effettuati pochi giorni dopo lo stop non hanno, fortunatamente, fatto emergere alcun tipo di lesione o di complicazione, ma quando il marocchino comincia a forzare i ritmi della corsa il dolore torna a riemergere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, le ultime dall'infermeria: Aboukhlal è ancora dolorante

Torino, le ultime dall'infermeria: Ilic è tornato in gruppoIeri al Filadelfia sono ripresi gli allenamenti del gruppo granata in vista della partita di domenica (ore 12.

Milan, le ultime dall'infermeria: Saelemaekers ancora ko, in dubbio PulisicIl Milan si avvicina alla trasferta di martedì a Bologna non con la rosa nelle migliori condizioni.

Formazioni ufficiali Torino-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Zapata, Kulenovic, Daniel Maldini, Mario Gila e IsaksenIl Torino ospita la Lazio nel ventisettesimo turno di Serie A: le notizie relative alle formazioni del match. msn.com

Quando si gioca Torino - Lazio?Serie A 2025/2026, 27a giornata. Cronaca minuto per minuto di Torino-Lazio: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

