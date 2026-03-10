TonyPitony senza maschera la rezione di Salvini alla somiglianza e l'ossessione per l'identità degli artisti

Su X è stata condivisa una foto che, secondo un utente, potrebbe ritrarre la vera identità di TonyPitony, il cantautore e attore siciliano noto per la sua partecipazione a Sanremo 2026 con Ditonellapiaga nella serata Cover. La foto mostra un volto senza maschera e ha attirato l'attenzione degli utenti, tra cui Lorenzo Mega che ha commentato sulla possibile scoperta.

È spuntata su X una foto, che secondo l'utente Lorenzo Mega, risalirebbe alla vera identità di TonyPitony, la maschera dietro il cantautore e attore siciliano, protagonista a Sanremo 2026 con Ditonellapiaga nella serata Cover. Tra i commenti spunta anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Matteo Salvini commenta la foto di TonyPitony senza maschera "Stop sending me this " x.com #intanto Sui social spunta un'ipotesi sull'identità di TonyPitony, il cantante mascherato che ha spopolato a Sanremo. Secondo un utente, questo sarebbe il suo vero volto.