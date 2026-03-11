Tony Pitony, cantante siciliano divenuto noto al pubblico grazie a un duetto con Ditonellapiaga a Sanremo 2026, ha fatto parlare di sé sui social dopo aver condiviso una foto senza la maschera in stile Elvis. La immagine ha suscitato sorpresa per la forte somiglianza con un noto politico italiano, attirando l’attenzione di molti utenti online.

Tony Pitony, il cantante siciliano diventato noto al grande pubblico per il duetto con Ditonellapiaga a Sanremo 2026, è noto non solo per la sua voce, ma anche per la misteriosa maschera in stile Elvis che lo protegge dai riflettori. Nelle ultime ore, però, online è circolata una foto che mostra il presunto volto dell’artista senza travestimento, scatenando un vero putiferio sui social. La vicenda ha diviso il pubblico tra curiosità e difesa della privacy, mentre è emerso un curioso dettaglio: molti utenti hanno notato una somiglianza con il ministro Matteo Salvini, che è stato costretto a intervenire ironicamente per fermare l’ondata di meme. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tony Pitony senza maschera scatena il web: la foto sorprende per la somiglianza con un noto politico italiano

