Tonali Juventus quando è attesa la decisione del centrocampista sul suo futuro

La decisione di Sandro Tonali sul suo futuro potrebbe arrivare a breve. Il centrocampista sta valutando se accettare la proposta della Juventus o proseguire altrove. La sua scelta, attesa nelle prossime settimane, potrebbe cambiare le carte in tavola per le prossime stagioni del club torinese. I tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Il Newcastle lo ha blindato a gennaio, ma in estate.. Il destino di Sandro Tonali non subirà scossoni immediati. Come confermato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista della Nazionale ha vissuto una sessione invernale all'insegna della stabilità nonostante gli ultimi rumors sull'Arsenal: il Newcastle ha blindato il calciatore, rendendo impossibile qualsiasi manovra di addio anticipato a stagione in corso. Tuttavia, la calma attuale sembra essere solo il preludio a un'estate infuocata. Lo scenario attorno all'ex giocatore del Milan è destinato a mutare radicalmente con l'apertura del mercato estivo.

