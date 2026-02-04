La decisione di Sandro Tonali sul suo futuro potrebbe arrivare a breve. Il centrocampista sta valutando se accettare la proposta della Juventus o proseguire altrove. La sua scelta, attesa nelle prossime settimane, potrebbe cambiare le carte in tavola per le prossime stagioni del club torinese. I tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

. Il Newcastle lo ha blindato a gennaio, ma in estate.. Il destino di Sandro Tonali non subirà scossoni immediati. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista della Nazionale ha vissuto una sessione invernale all’insegna della stabilità nonostante gli ultimi rumors sull’ Arsenal: il Newcastle ha blindato il calciatore, rendendo impossibile qualsiasi manovra di addio anticipato a stagione in corso. Tuttavia, la calma attuale sembra essere solo il preludio a un’estate infuocata. Lo scenario attorno all’ex giocatore del Milan è destinato a mutare radicalmente con l’apertura del mercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juventus, quando è attesa la decisione del centrocampista sul suo futuro

Approfondimenti su Tonali Juventus

Il club Juventus ha comunicato ufficialmente la decisione definitiva riguardo al futuro di Miretti, centrocampista della squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Juventus in cerca di rinforzi: Rodriguez e Garcia nel mirino!

Non è il momento di parlarne". Così Beppe Riso, procuratore di Tonali, ha scelto di non sbilanciarsi sul futuro del suo assistito ai microfoni di Sky. La Juventus ha chiuso il mercato di gennaio con due nuovi innesti, Holm e Boga, mentre Joao Mario è stato cedu - facebook.com facebook

#Tonali alla #Juventus L’agente esce allo scoperto x.com