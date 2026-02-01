Il mercato estivo 2026 si accende con molte trattative aperte. Le squadre italiane e straniere stanno lavorando sodo per rinforzare le rose in vista della prossima stagione. Sono molte le trattative che potrebbero portare a colpi importanti e cambiare le gerarchie delle principali competizioni europee. Le trattative sono in pieno fermento, e i tifosi aspettano di vedere quali acquisti saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

Il mercato estivo 2026 si sta profilando come uno dei più movimentati degli ultimi anni, con trattative in corso che potrebbero ridefinire le gerarchie delle principali competizioni europee. Tra le operazioni più attese, l’arrivo di Djevad Mateta al Milan sembra ormai prossimo a concretizzarsi, con le ultime ore che potrebbero segnare il definitivo passaggio del centravanti dalla Bundesliga al Milan. L’interesse del club rossonero, confermato da fonti vicine alla dirigenza, si è consolidato dopo una stagione in cui il francese ha mostrato un rendimento costante con il suo precedente club. Il trasferimento, tuttavia, dipenderà da un accordo economico che ancora non è stato ufficializzato, ma le parti sono in contatto diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trattative in corso nel mercato estivo: colpi in vista per rinforzare le rose in vista della prossima stagione.

Approfondimenti su Mercato Estivo2026

Nel calcio internazionale, le trattative si fanno sempre più intense.

John Elkann è salito in tribuna durante la partita tra Juventus e Napoli, un gesto che non capita spesso per lui.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mercato Estivo2026

Argomenti discussi: Calciomercato, le news del 29 gennaio; Chery e Jaguar Land Rover, trattative in corso: l'idea di produrre auto cinesi nel Regno Unito; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Variante della Tremezzina, Dotti (FdI): Situazione complessa, trattative in corso.

Calciomercato news: novità, aggiornamenti, trattative in corso e concluseTutte le novità dal calciomercato: trattative in corso e concluse, colpi di scena, affari sfumati, rumors e sorprese dell'ultima ora. musicletter.it

Serie C: Union Brescia, trattative in corso con l’Avellino per Crespi. Catania e Cosenza puntano Di Noia e RizzoVisualizzazioni: 23 Serie C: Crespi verso Avellino: un nuovo capitolo si apre per il calciatore dell’Union Brescia, mentre Catania e Cosenza puntano su Di Noia e Rizzo. Scambi e strategie in Serie C L ... calciostyle.it

Durante l'ultima settimana della sessione invernale 2026 intensifichiamo gli appuntamenti sportivi per raccontarvi quotidianamente le indiscrezioni e le anticipazioni su tutte le trattative in corso negli ultimi giorni di fuoco pr - facebook.com facebook

L'Inter è in trattative con il Liverpool per Curtis Jones in prestito con diritto di riscatto. Trattative in corso ma legate all'uscita di Davide Frattesi con #NFFC in attesa di risposta. Inter e Liverpool, hanno discusso oggi. [ @FabrizioRomano] x.com