Abbandonano rifiuti in maniera illecita | 2000 euro di multa

Un blitz della polizia locale di Muggia ha portato all'identificazione di due persone responsabili di aver abbandonato rifiuti in modo illecito. Per questa infrazione, sono state comminate due sanzioni per un totale di 2000 euro. Un intervento che sottolinea l’importanza di rispettare le norme ambientali e di tutelare il nostro territorio da comportamenti irresponsabili.

Duemila euro di multa, complessivi di due sanzioni. E' questo l'esito di un blitz della polizia locale di Muggia che ha individuato due persone responsabili di aver abbandonato rifiuti nei pressi dei contenitori della nettezza urbana. La notizia è stata diffusa dal Comune muggesano.

Abbandonano rifiuti: in due subito intercettati - Identificati, in tempo reale, gli autori di due scarichi illegali nel territorio. ilrestodelcarlino.it

Lotta ai furbetti dei rifiuti: "Più controlli" - L’amministrazione comunale ascolana è impegnata a scoprire chi getta rifiuti in maniera scorretta. msn.com

Abbandono e combustione illecita di rifiuti. 47 persone denunciate e 2 automezzi sequestrati

Turisti incivili a Napoli, rifiuti abbandonati ovunque. La denuncia di un cittadino del centro storico: i turisti consumano street food e abbandonano i rifiuti negli angoli delle strade, non è accettabile. - facebook.com facebook

