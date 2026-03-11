È stata pubblicata una raccolta di dieci dettagli poco noti sulla saga videoludica Tomb Raider, iniziata nel 1996 dallo studio Core Design e dall’editore Eidos Interactive. La serie segue le avventure di Lara Croft, un’icona dei videogiochi, e include numerosi titoli che hanno segnato la storia del settore. La raccolta si concentra su aspetti spesso ignorati dal grande pubblico di appassionati e giocatori.

Su è stata pubblicata una raccolta di dieci dettagli poco noti riguardanti la saga videoludica Tomb Raider, un progetto nato nel 1996 dallo studio Core Design e dall'editore Eidos Interactive. La galleria illustra come l'eroina Lara Croft sia passata da un concept iniziale maschile a diventare un'icona femminile autonoma e intelligente, ridefinendo i ruoli nei giochi degli anni Novanta. Questa pubblicazione offre uno sguardo retrospettivo su come la serie si sia evoluta dai primi titoli PlayStation fino ai reboot moderni curati da Crystal Dynamics, mantenendo il personaggio al centro dell'immaginario globale.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tomb Raider: 10 segreti su Lara Croft, da uomo a icona

Articoli correlati

"Questa non è Lara Croft": Sophie Turner in Tomb Raider bocciata da GameStopIl popolare rivenditore di videogiochi ha sollevato la polemica reagendo negativamente alla prima immagine della nuova Lara Croft nell'attesa serie...

Siete fan di Lara Croft? Tomb Raider 1-3 Remastered è imperdibile con questa offerta su Amazon (ma affrettatevi)Se siete fan di Lara Croft, questa è una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Una raccolta di contenuti su Tomb Raider

[News] BGeek 2017: alla scoperta di tutti i segreti di Lara Croft con Tomb Raider ItaSiete dei videogiocatori e dei fan della saga Tomb Raider? Allora non potete perdervi l’evento dedicato a Lara Croft presente al BGeek 2017. Insieme a Tomb Raider Italy, il fansite ufficiale di Tomb ... playstationbit.com

Shadow of the Tomb Raider, i segreti dei Maya e degli IncaÈ universalmente riconosciuto che il co-protagonista dei titoli action-adventure sia l'ambientazione, lo sfondo delle nostre avventure; fonte di pericolo e scoperta, misteri e leggende. Non è facile, ... tomshw.it