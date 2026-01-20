Questa non è Lara Croft | Sophie Turner in Tomb Raider bocciata da GameStop

Recentemente, GameStop ha espresso un giudizio negativo sulla prima immagine della nuova Lara Croft interpretata da Sophie Turner, suscitando discussioni tra gli appassionati. La reazione del rivenditore evidenzia come le aspettative e le percezioni possano influenzare il dibattito attorno alle novità nel mondo dei videogiochi e delle serie televisive. Questa vicenda mette in luce l’importanza delle prime impressioni e delle opinioni del pubblico nel contesto dell’universo videoludico e dell’intrattenimento.

Il popolare rivenditore di videogiochi ha sollevato la polemica reagendo negativamente alla prima immagine della nuova Lara Croft nell'attesa serie Prime Video. Le prime reazioni alla foto promozionale della serie Tomb Raider che mostra Sophie Turner nei panni di Lara Croft sono state molto positive. finché non è arrivato GameStop. Il rivenditore di videogiochi ha sollevato la polemica con un post controverso in cui ricondivide la foto di Sophie Turner scrivendo: "Questa non è Lara Croft". GameStop non fornisce ulteriori spiegazioni alla sua boccitura, ma i fan ipotizzano che la questione riguardi l'aspetto della nuova Lara Croft.

