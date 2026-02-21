Siete fan di Lara Croft? Tomb Raider 1-3 Remastered è imperdibile con questa offerta su Amazon ma affrettatevi

Amazon ha ridotto temporaneamente il prezzo di Tomb Raider 1-3 Remastered, un’occasione imperdibile per i fan di Lara Croft. La promozione permette di acquistare il gioco in formato fisico a soli 24,99 euro, rispetto ai 34,99 euro abituali. L’offerta, valida solo per un periodo limitato, ha già attirato molti appassionati in cerca di questa raccolta. Chi desidera aggiungere il titolo alla propria collezione deve agire in fretta.

Se siete fan di Lara Croft, questa è una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire. Su Amazon è attiva un’offerta a tempo su Tomb Raider 1-3 Remastered in edizione fisica, proposta a 24,99 euro invece di 34,99 euro. Si tratta di uno sconto significativo su una raccolta che riporta in vita le prime, iconiche avventure della celebre archeologa. L’iniziativa è segnalata come offerta lampo, quindi potrebbe terminare rapidamente o esaurire le scorte. Il protagonista è Tomb Raider I-III Remastered, raccolta uscita in digitale il 14 febbraio 2023 e ora disponibile anche in formato fisico. Include i tre capitoli storici: Tomb Raider, Tomb Raider II e Tomb Raider III, completamente restaurati per le piattaforme moderne.🔗 Leggi su Screenworld.it

