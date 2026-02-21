Siete fan di Lara Croft? Tomb Raider 1-3 Remastered è imperdibile con questa offerta su Amazon ma affrettatevi
Amazon ha ridotto temporaneamente il prezzo di Tomb Raider 1-3 Remastered, un’occasione imperdibile per i fan di Lara Croft. La promozione permette di acquistare il gioco in formato fisico a soli 24,99 euro, rispetto ai 34,99 euro abituali. L’offerta, valida solo per un periodo limitato, ha già attirato molti appassionati in cerca di questa raccolta. Chi desidera aggiungere il titolo alla propria collezione deve agire in fretta.
Se siete fan di Lara Croft, questa è una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire. Su Amazon è attiva un’offerta a tempo su Tomb Raider 1-3 Remastered in edizione fisica, proposta a 24,99 euro invece di 34,99 euro. Si tratta di uno sconto significativo su una raccolta che riporta in vita le prime, iconiche avventure della celebre archeologa. L’iniziativa è segnalata come offerta lampo, quindi potrebbe terminare rapidamente o esaurire le scorte. Il protagonista è Tomb Raider I-III Remastered, raccolta uscita in digitale il 14 febbraio 2023 e ora disponibile anche in formato fisico. Include i tre capitoli storici: Tomb Raider, Tomb Raider II e Tomb Raider III, completamente restaurati per le piattaforme moderne.🔗 Leggi su Screenworld.it
"Questa non è Lara Croft": Sophie Turner in Tomb Raider bocciata da GameStopRecentemente, GameStop ha espresso un giudizio negativo sulla prima immagine della nuova Lara Croft interpretata da Sophie Turner, suscitando discussioni tra gli appassionati.
Leggi anche: Serie tomb raider su prime video: nuova avventura di lara croft con una starVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sannazaro incendiato, le lacrime di Oscar Di Maio: Come trovare casa sventrata. Ora confido nella forza di Lara Sansone; Quanto conosci Tomb Raider? Mettiti alla prova con il quiz!; Snoop Dogg a Livigno, la festa con Bugs Bunny e l'abbraccio con i fan: Siete la mia forza, come faccio a dirvi no?; Tomb Raider finalmente disponibile su iOS e Android: le avventure di Lara Croft nel palmo della nostra mano.
Curiosità su Alison Carroll - Tomb Raider: Underworld #laracroft #tombraider #tombraiderunderworld #curiosity #model #gaming #videogame - facebook.com facebook
Lara Croft sbarca su iPhone e iPad Tomb Raider arriva su iOS con un porting di Feral Interactive che spinge al limite il silicio di Apple. Grafica console, 12 DLC inclusi e controlli touch evoluti. #tombraider x.com