A Tobagi, in provincia di Novara, si discute di una recente modifica costituzionale che, secondo alcuni, potrebbe rafforzare il potere dei politici a discapito della magistratura. La proposta, presentata il 11 marzo 2026, solleva preoccupazioni riguardo a possibili pressioni sui giudici, sottolineando come potrebbe cambiare il rapporto tra politica e giustizia senza considerare altri aspetti.

Roma, 11 marzo 2026 – “Questa modifica costituzionale introduce concreti elementi di rischio, perché darebbe la possibilità ai politici di avere ancora più peso e di fare pressioni sulla magistratura”. È vibrante nella sua passione politica la scrittrice e storica Benedetta Tobagi, in prima fila per promuovere il No al referendum del 22 e 23 marzo. Lei ha affermato che le verità sulle stragi sono emerse quando è finita la ‘sintonia’ tra magistrati e potere. Secondo lei il referendum potrebbe ristabilire quella subalternità? “Secondo me sì, perché i famosi listini dai quali si effettuerebbero i sorteggi per le nomine, sarebbero comunque pre-selezionati dal Parlamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

