Walter Tobagi il giornalista che cercava la verità

Era il 28 maggio 1980, quando il giornalista Walter Tobagi fu ucciso da una cellula terroristica di estrema sinistra. Uno dei tanti delitti consumati negli anni di piombo, quando anche la stampa libera finì sotto attacco. Il programma Psiche Criminale, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, ha ripercorso la storia di Tobagi, ucciso ad appena 33 anni, dopo aver condotto un’inchiesta proprio sul terrorismo che insanguinò l’Italia in quel terribile periodo. Giornalista umbro originario di Foligno, dal 1972 passò giovanissimo al Corriere della Sera. Per il giornale nazionale di Milano divenne l’inviato che seguiva in modo sistematico il terrorismo, le Brigate Rosse e le bande armate di estrema sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Anteprima nazionale ad Arona per Vicolo Tobagi; Al Teatro Civico di Tortona il 18 dicembre presentazione del libro del giornalista Mediaset Elia Milani Voci dal confine. Otto anni di storie tra Israeliani e Palestinesi.

