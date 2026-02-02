Grammy 2026 attivisti in smoking contro Trump | Ice-out è il messaggio politica altro che musica

I Grammy 2026 si sono trasformati in un palco di protesta più che di musica. Durante la cerimonia, alcuni attivisti in smoking hanno scelto di lanciare un messaggio politico contro Donald Trump, con uno striscione che recitava “Ice-out”. L’evento si è concluso con un’immagine diversa da quella di una semplice premiazione musicale: luci perfette, abiti eleganti, ma anche molte facce tese, mentre la polemica politica prendeva il sopravvento sulla celebrazione artistica.

I Grammy 2026 dovevano celebrare la musica. Hanno celebrato soprattutto l’ennesima liturgia progressista: luci perfette, abiti impeccabili, indignazione selettiva. Sul palco si denuncia l ’Ice, si invoca l’umanità, si riceve l’applauso automatico della platea. La protesta, come sempre, è molto chic. Grammy Award, attivismo in abito da sera. Bad Bunny apre il rito: “ Ice-out ”. Billie Eilish rincara: “Nessuno è illegale su una terra rubata”. Messaggi forti, certo. Ma anche comodamente pronunciati dal centro dell’industria culturale più protetta e influente d’America. Il dissenso, qui, non costa nulla: è parte dello spettacolo, quasi un segmento previsto in scaletta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

VD. . Dopo aver vinto il Grammy per il miglior album dell’anno con “Debí tirar más fotos”, interamente in spagnolo, Bad Bunny ha trasformato il suo ringraziamento in un intervento politico contro l’ICE. «Prima di ringraziare Dio, voglio dire: ICE fuori», ha detto d - facebook.com facebook