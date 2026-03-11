Tirreno-Adriatico passaggio a Terni | GALLERIE FOTOGRAFICHE E VIDEO dei ciclisti in città

La Tirreno-Adriatico ha attraversato Terni, portando nella città numerosi ciclisti che si sono fatti vedere nelle strade e nelle piazze. Sono state pubblicate gallerie fotografiche e video che mostrano il passaggio dei corridori in città, catturando momenti di movimento e attenzione da parte dei passanti. La corsa continua il suo percorso lungo il tratto italiano, coinvolgendo diverse località lungo il tragitto.

Ha toccato la città di Terni la Tirreno-Adriatico, una delle corse ciclistiche più prestigiose al mondo. Passaggio in città durante la seconda tappa, da Cortona a Magliano de' Marsi, tra le 13.45 e le 14, prima di dirigersi verso Marmore e poi Rieti. Tante le persone bordo strada, folta presenza.