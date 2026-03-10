Tirreno-Adriatico a Terni la MAPPA del passaggio in città e tutti gli ORARI

La Tirreno-Adriatico passerà a Terni mercoledì 11 marzo durante la terza tappa da Cortona a Magliano de' Marsi. La corsa ciclistica attraverserà diverse zone della città, e sono stati comunicati gli orari e la mappa del passaggio. L'evento coinvolge numerosi atleti e attira l’attenzione di residenti e appassionati. La città si prepara ad accogliere questa importante tappa della competizione.

Manca sempre meno al passaggio a Terni della Tirreno-Adriatico, prestigiosa corsa internazionale di ciclismo, che attraverserà l'Umbria mercoledì 11 marzo nella terza tappa da Cortona a Magliano de' Marsi. I ciclisti entreranno in provincia di Terni intorno alle 13 attraversando la strada provinciale 44 nel comune di Acquasparta. Poi l'arrivo a Cesi tra le 13.06 e le 13.21 passando per viale Regina Elena e via Bellavista. Immediatamente successiva l'entrata a Terni a Campomaggiore tra le 13.14 e le 13.29, attraversando poi Gabelletta e Borgo Rivo verso il centro città. La corsa passerà quindi per viale Eroi dell'Aria, viale Borzacchini, dello Stadio, viale Aleardi, giranda alla rotonda dell' obelisco Lancia di Luce tra le 13.