Tirreno-Adriatico la terza tappa della ‘Due Mari’ passa per Terni | strade interessate ed orari di chiusura IL PERCORSO

La terza tappa della Tirreno-Adriatico si svolge oggi e coinvolge anche le strade di Terni e della sua provincia. Il percorso comprende 35 chilometri che attraversano diverse zone del territorio, con alcune strade interessate e orari di chiusura programmati per consentire il passaggio della corsa. La manifestazione sportiva si svolge secondo un calendario prestabilito, con l’obiettivo di rispettare le fasce orarie indicate per la chiusura delle strade.

Trentacinque chilometri percorsi sulle strade di Terni e provincia. La terza tappa della Tirreno-Adriatico attraverserà anche il territorio ternano. La frazione partirà da Cortona – mercoledì 11 marzo – per arrivare a Magliano de' Marsi dopo 221 km non troppo ondulati con finale molto favorevole.