Tirreno Adriatico | Cortona dà il via alla tappa di oggi

Oggi a Cortona si svolge una tappa della Tirreno Adriatico, con la città che si prepara ad accogliere ciclisti, appassionati e visitatori. Le strade sono animate da atleti in partenza e da spettatori pronti a seguire la gara. La città, con i suoi monumenti e paesaggi, si presenta come sfondo ideale per questa manifestazione sportiva, coinvolgendo tutti coloro che hanno contribuito all’evento.