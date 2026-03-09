Oggi la Tirreno Adriatico prende il via da Lido di Camaiore, con la prima tappa che coinvolge diverse squadre di ciclismo professionistico. La corsa proseguirà mercoledì con la partenza da Cortona, e lungo il percorso si prevedono numeri che riguardano i partecipanti, le squadre e le distanze. La gara si svolge tra la costa toscana e l’entroterra, coinvolgendo diversi territori.

Arezzo, 9 marzo 2026 – . Oltre 160 corridori, 24 squadre, mille persone si muovono di tappa in tappa. Copertura mediatica globale. Qui cento volontari pronti. La Tirreno Adriatico è partita da Lido di Camaiore, la celebre corsa ciclistica è diretta a San Benedetto del Tronto e mercoledì si terrà la partenza di tappa a Cortona. Il fulcro sarà il centro storico e la logistica in piazza Chateau Chinon a Camucia, per la disciplina del traffico e delle variazioni ai servizi pubblici è stata emanata un’ordinanza. Sono 167 gli atleti in gara, suddivisi in 24 squadre, per una copertura mediatica mondiale con decine di emittenti Tv e testate giornalistiche internazionali che daranno visibilità all’evento e ai territori coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tirreno Adriatico, oggi il via da Lido di Camaiore. Mercoledì la partenza a Cortona, tutti i numeri

