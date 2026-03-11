Tirreno Adriatico 2026 tappa 3 | vince Lund Andresen Ordine d' arrivo e classifica

Magliano de' Marsi il 11 marzo 2026, durante la terza tappa della Tirreno Adriatico, si conclude con la vittoria di Lund Andresen. La corsa ha visto i ciclisti percorrere un percorso che ha portato il gruppo attraverso diverse località, con Andresen che ha tagliato il traguardo in prima posizione. La classifica generale e i risultati di tappa sono stati aggiornati al termine della gara.

Magliano de' Marsi, 11 marzo 2026 - La tappa 3 della Tirreno Adriatico 2026 porta il gruppo da Cortona a Magliano de' Marsi dopo ben 221 km, con un solo GPM da scalare e, in generale, un percorso mosso ma adatto alle ruote veloci: così è e a vincere è Tobias Lund Andresen, il nome forse meno gettonati tra gli sprinter, bravo a beffare in particolare Jonathan Milan, che parte troppo presto e arriva solo settimo. In maglia azzurra resta Isaac Del Toro, che guadagna 1" di abbuono grazie al terzo posto sul traguardo intermedio di Casette. La tappa 4, la Tagliacozzo-Martinsicuro di 213 km, propone 4 GPM, 2.500 metri di dislivello e, in generale, un percorso mosso chiuso da un finale piatto: può succedere tutto e il suo contrario in una corsa esplosiva ed entrata sempre di più nel vivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tirreno Adriatico 2026, tappa 3: vince Lund Andresen. Ordine d'arrivo e classifica Articoli correlati Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026: giornata no per Jonathan Milan, in volata la spunta Tobias Lund Andresen Tirreno Adriatico 2026, tappa 2: vince Van Der Poel. Del Toro nuovo leader. La classificaSan Gimignano, 10 marzo 2026 - La tappa 2 della Tirreno Adriatico 2026 è la Camaiore-San Gimignano di 206 km, per 2. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tirreno Adriatico Temi più discussi: Tirreno Adriatico 2026, Tappa 2: percorso, favoriti e orari; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Tirreno-Adriatico 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV; TIRRENO/ADRIATICO – TAPPA III CORTONA/MAGLIANO DEI MARSI 11 Marzo 2026. Tirreno Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese AndresenDopo il successo di Ganna nella cronometro di lunedì, nella seconda tappa è l’olandese di Alpecin-Premier Tech, Van der Poel, ad aggiudicarsi la gara. La terza tappa in Toscana e Abruzzo ... rainews.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 16.23 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa della ... oasport.it Results of the IS in Casette | I risultati del Traguardo Volante di Casette Danny van Poppel (RBH) Andrea Vendrame (JAY) Isaac del Toro (UAD) Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () - facebook.com facebook Tirreno Adriatico: Van der Poel vince la 2ª tappa, Del Toro 1° in classifica generale Approfondisci qui x.com