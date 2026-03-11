Tirocinante per galleria d’arte

Nella provincia di La Spezia, sono stati pubblicati annunci presso i Centri per l’impiego per posizioni di tirocinante in una galleria d’arte. Le offerte sono disponibili presso gli sportelli dei centri e anche online sul sito indicato. Le candidature possono essere presentate seguendo le istruzioni fornite attraverso il link. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità di selezione o sui requisiti richiesti.

Gli annunci agli sportelli dei Centri per l'impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature, https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 IMPIEGATO Studio di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro cerca apprendista impiegato amministrativo che si occupi dell'elaborazione dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.LGS. 812008. Utilizzo gestionale aziendale. Ottima conoscenza pacchetto office, lingua inglese a livello intermedio. Sede La Spezia. Offerta 62263 1 ASSISTENTE Galleria d'arte ricerca tirocinante per assistenza alla vendita di opere d'arte. Richiesti: diploma di scuola secondaria superiore,.