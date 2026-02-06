Behind the Mask | mostra alla Galleria d’Arte Dedalo

La Galleria d’Arte Dedalo apre le sue porte per una mostra collettiva di arte contemporanea intitolata “Behind the Mask”. Gli artisti presentano le loro opere, molte delle quali riflettono sul tema delle maschere e dell’identità. La mostra sarà aperta al pubblico fino a fine mese, offrendo un’occasione per scoprire nuove prospettive artistiche.

La Galleria d’Arte Dedalo pronta a ospitare la mostra collettiva di arte contemporanea “Behind the Mask”. L’inaugurazione si terrà sabato 7 febbraio  alle ore 18,30, nei locali della Galleria Dedalo, ed esporranno gli artisti: Cristina Arnese, Franchina Avenoso, Giuseppe Bonaccorso, CaMaRi.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

