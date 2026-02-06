Behind the Mask | mostra alla Galleria d’Arte Dedalo
La Galleria d’Arte Dedalo apre le sue porte per una mostra collettiva di arte contemporanea intitolata “Behind the Mask”. Gli artisti presentano le loro opere, molte delle quali riflettono sul tema delle maschere e dell’identità. La mostra sarà aperta al pubblico fino a fine mese, offrendo un’occasione per scoprire nuove prospettive artistiche.
La Galleria d’Arte Dedalo pronta a ospitare la mostra collettiva di arte contemporanea “Behind the Mask”. L’inaugurazione si terrà sabato 7 febbraio alle ore 18,30, nei locali della Galleria Dedalo, ed esporranno gli artisti: Cristina Arnese, Franchina Avenoso, Giuseppe Bonaccorso, CaMaRi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondimenti su Galleria Dedalo
Salotti Musicali, alla galleria Dedalo l'incantevole viaggio nell'arte del belcanto
"Arte in maschera", l’identità e il rito in mostra alla galleria Art and more di Bari
La galleria Art and More di Bari ospita una mostra dedicata alle maschere e ai riti.
The Time Machine | A Journey Through Time and Space
Ultime notizie su Galleria Dedalo
Argomenti discussi: Behind the Mask: come partecipare alle mostra collettiva dedicata al Carnevale.
Behind the Mask: l’arte contemporanea indaga l’identità alla Galleria Dedalo di Reggio CalabriaLa Galleria d’Arte Dedalo presenta la mostra collettiva di arte contemporanea Behind the Mask, ospitata presso la propria sede in via Salvatore Quasimodo n. 5, a Reggio Calabria. L’inaugurazione si ... strettoweb.com
Reggio Calabria, la Galleria d’Arte Dedalo lancia la mostra collettiva Behind the Mask | INFOLa Galleria d’Arte Dedalo invita gli artisti a partecipare alla mostra collettiva Behind the Mask, un’esposizione dedicata al tema del Carnevale, interpretato nella sua duplice dimensione: quella gi ... strettoweb.com
Tra le vie di Bari mi rigenero continuamente. Nel dedalo della città Vecchia le strade strette custodiscono archi medievali, chiese romaniche e cortili dove le mani esperte preparano ancora artistiche decorazioni come su questa vecchia Ape a tre ruote colo facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.