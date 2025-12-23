Gam100 l’arte moderna a Roma La Galleria compie un secolo

La mostra “Gam 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025” alla Galleria d’arte moderna di Roma celebra i cento anni della istituzione, evidenziando le opere, gli artisti e l’evoluzione degli spazi nel tempo. L’esposizione offre uno sguardo sul ruolo della galleria nel panorama culturale romano, analizzando le trasformazioni artistiche e sociali che si sono succedute nel corso di un secolo di attività.

Inaugurata alla Galleria d’arte moderna di Roma la mostra “ Gam 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025 “, che celebra i cento anni dalla fondazione attraverso gli artisti, le opere, gli spazi e i luoghi trasformati nel tempo, inoltre le politiche culturali e i contesti sociali che si sono susseguiti in oltre cento anni. In corso fino all’11 ottobre 2026 nell’odierna sede museale, l’ex convento delle carmelitane scalze a San Giuseppe Capo le Case, il percorso espositivo è stato curato da Ilaria Miarelli Mariani e Arianna Angelelli con Paola Lagonigro, Ilaria Arcangeli, Antonio Ferrara e Vanda Lisanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

