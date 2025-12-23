Gam100 l’arte moderna a Roma La Galleria compie un secolo

La mostra “Gam 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025” alla Galleria d’arte moderna di Roma celebra i cento anni della istituzione, evidenziando le opere, gli artisti e l’evoluzione degli spazi nel tempo. L’esposizione offre uno sguardo sul ruolo della galleria nel panorama culturale romano, analizzando le trasformazioni artistiche e sociali che si sono succedute nel corso di un secolo di attività.

Inaugurata alla Galleria d’arte moderna di Roma la mostra “ Gam 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025 “, che celebra i cento anni dalla fondazione attraverso gli artisti, le opere, gli spazi e i luoghi trasformati nel tempo, inoltre le politiche culturali e i contesti sociali che si sono susseguiti in oltre cento anni. In corso fino all’11 ottobre 2026 nell’odierna sede museale, l’ex convento delle carmelitane scalze a San Giuseppe Capo le Case, il percorso espositivo è stato curato da Ilaria Miarelli Mariani e Arianna Angelelli con Paola Lagonigro, Ilaria Arcangeli, Antonio Ferrara e Vanda Lisanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Gam100“, l’arte moderna a Roma. La Galleria compie un secolo Leggi anche: GAM 100: un secolo di arte moderna a Roma (1925-2025) Leggi anche: L'artista ternano Sandro Tomassini in mostra alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arte Bellezza Conoscenza - facebook.com facebook Era il 28 ottobre 1925 e nelle sale di Palazzo Caffarelli prendeva vita un nucleo di opere di arte contemporanea acquisite dal Comune di Roma. 100 anni dopo, si celebra la fondazione della collezione con la grande mostra GAM 100. Info ow.ly/IJZq50 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.