Tiago Gabriel Juve il Lecce fissa il prezzo per l’acquisto del centrale | su di lui anche l’interesse di alcuni club di Premier Le ultime
Il Lecce ha stabilito il prezzo di vendita di Tiago Gabriel, il difensore centrale seguito anche da alcuni club di Premier League. Per portarlo in altre squadre, si parla di una richiesta di circa 40 milioni di euro. La trattativa resta aperta e il futuro del giocatore sarà definito nel prossimo periodo di mercato.
Tiago Gabriel Juve, servono 40 milioni per strappare il centrale ai salentini. Ci sono anche altri club inglesi su di lui. La Juventus, sempre attenta ai migliori prospetti che il campionato italiano sa offrire, ha messo decisamente nel mirino Tiago Gabriel, roccioso difensore centrale portoghese che sta letteralmente dominando la stagione con la maglia del Lecce. In vista del prossimo scontro diretto di campionato e delle future strategie di rafforzamento, il profilo del lusitano è finito in cima alla lista di gradimento di Marco Ottolini, costantemente alla ricerca di elementi giovani e di prospettiva per puntellare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
