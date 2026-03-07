LIVE Italia-Brasile 0-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | si comincia a Houston!

Alle 19:00 a Houston, il Brasile inizia l’attacco contro l’Italia nella partita di apertura del World Baseball Classic 2026. Aldegheri lancia per l’Italia, affrontando Gabriel Gomes nel primo turno di battuta. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e le azioni in campo. La partita è visibile in tempo reale attraverso la piattaforma di streaming dedicata.

19:11 Quarto ball di Aldegheri, guadagna la prima base Ramirez. Ora Leonardo Reginatto. 19:09 Subito uno strikeout raccolto da Aldegheri, che elimina Gomes. Ma attenzione perché ora Lucas Ramirez è un tipo da due fuoricampo contro gli USA. 19:06 Fasi di riscaldamento finali per Samuel Aldegheri, mentre sulle tribune compare anche qualche bandiera tricolore. 19:03 Sono ancora in corso gli ultimi convenevoli prima dell’inizio. Italia che intende come minimo eguagliare i quarti del 2023, ma sarebbe molto piacevole anche continuare a migliorare quel rendimento. Anche perché è pure l’obiettivo messo in piedi da Francisco Cervelli. 19:00 Inizierà in attacco il Brasile, con Aldegheri a lanciare contro il già citato Gabriel Gomes. 🔗 Leggi su Oasport.it

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita dell'Italia al World Baseball Classic 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:49 Come abbiamo più volte rimarcato, una cosa è certa: non vedremo un vecchio amico della squadra...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita dell'Italia al

Finalmente ci siamo. Oggi, sabato 7 marzo, si gioca Italia-Brasile, partita che segna l'esordio degli azzurri al World Baseball Classic 2026.

