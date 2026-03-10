La World Baseball Classic 2026 si avvicina e tra le partite più attese c’è quella tra Italia e USA, che si terrà a Houston. Sono passati 13 anni dall’ultima sfida tra le due nazionali, avvenuta nel 2013, quando l’Italia riuscì a mettere in difficoltà gli americani dopo aver sconfitto Messico e Canada. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Italia contro USA, 13 anni dopo. Era il 2013, l’Italia per un’ora buona fece paura agli americani dopo che aveva infilato Messico e Canada. Ora le due squadre, con elementi quasi del tutto cambiati ormai, si ritrovano al World Baseball Classic con tanto da dire, molto da raccontare e un certo pedigree di esperienza MLB che corre attraverso il diamante di Houston, quel Minute Maid Park diventato per ragioni di sponsor Daikin Park. Si cambia per gli azzurri: niente più sessione pomeridiana di gioco, niente più stadio semivuoto. Stavolta in terra texana sarà tutto pieno, ma con il supporto che sarà inevitabilmente dall’altra parte rispetto al clan azzurro che pure ha l’unico giocatore degli Houston Astros tra tutte e due le squadre, vale a dire Zach Dezenzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: Italia contro USA, a Houston c’è la supersfida

