Non dorme sonni tranquilli Confcommercio Siena. La Regione è al lavoro per predisporre una proposta di legge che modifichi, e in parte dettagli, quanto previsto dal Testo Unico in materia di Turismo riguardo all’obbligo delle strutture esistenti (scatterà dal 1 luglio) di mutare la destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Ma il direttore Daniele Pracchia non nasconde preoccupazione. Per questo ieri ha promosso un incontro sul tema con i sindaci e gli operatori: "Sugli ’affitti brevi’ la norma regionale trasferisce in toto ai Comuni la competenza e la responsabilità di disciplinare tali attività. L’errore è considerare locazioni brevi ed extralberghiero come un unico fenomeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Testo unico sul turismo: "Nell’extralberghiero a rischio 1200 attività"

Extralberghiero a rischio. Il sindaco di Pienza: “Potrebbero chiudere cinquanta attività”Pienza, 23 febbraio 2026 – Il sindaco di Pienza Manolo Garosi lancia l’allarme: dal primo luglio, in applicazione della legge regionale sul sistema...

Leggi anche: Testo unico sul turismo, Cassazione respinge il ricorso del governo. Esulta la Regione Toscana

Temi più discussi: Testo unico sul turismo: Nell’extralberghiero a rischio 1200 attività; Affitti brevi, l'Emilia-Romagna obbliga al cambio di destinazione d'uso: quali sono le conseguenze (e perché il governo si oppone); Affitti brevi e cambio destinazione d’uso, la Regione punta a regole più chiare; Testo unico sullo sport, proseguono le audizioni sulla proposta di legge della Giunta.

Come cambia il turismo Testo Unico, le regole. Insegne e wi-fi obbligatori. Nuovi requisiti minimiGROSSETONuove regole, nuovi standard, e una spinta verso una maggiore imprenditorialità turistica. La Regione Toscana ha approvato nei giorni scorsi il regolamento attuativo del nuovo Testo Unico sul ... lanazione.it

Il TU del turismo toscano in Gazzetta Ufficiale: le novità di interesse giuridicoLa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2025 (Serie speciale Regioni, n. 36) della Legge regionale Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 segna un passaggio decisivo per il diritto del turismo ... diritto.it

Testo Unico Edilizia: 22 video, un unico percorso logico Non una semplice playlist. Ma 22 video collegati tra loro, costruiti come un vero itinerario per guidarti dentro le procedure del d.P.R. 380/2001. Guarda la playlist completa youtube.com/playlistlist= x.com

CASALE MONFERRATO - L’autore dell’abbandono è stato sanzionato sulla base delle nuove disposizioni introdotte alla fine dello scorso anno nel Testo Unico dell’Ambiente. - facebook.com facebook