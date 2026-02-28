Testo Unico sul Turismo | La città è sito Unesco Tanti problemi a Siena A rischio 180 attività

Il Testo Unico sul Turismo della Regione ha suscitato preoccupazioni a Siena, una città riconosciuta come sito UNESCO. La normativa riguarda questioni come gli affitti brevi e il cambio di destinazione d’uso, e la sua applicazione potrebbe mettere a rischio circa 180 attività commerciali presenti nel centro storico. La città si trova di fronte a una serie di problemi legati alle nuove regolamentazioni.

"Affitti brevi e cambio di destinazione d'uso: il Testo Unico sul Turismo della Regione in una realtà come Siena, che è anche sito Unesco, non può che destare preoccupazione". Non fa giri di parole il vicesindaco e assessore all'Urbanistica, Michele Capitani, che spiega: "L'annuncio da parte dell'assessore regionale Marras del fatto che non saranno necessarie varianti alla destinazione d'uso, può andare bene in una città qualsiasi, ma io a Siena ho il problema del tessuto del centro storico". Capitani entra nel dettaglio: "Se per esempio in un palazzo storico ho più attività di Bed&Breakfast, che soddisfano i requisiti della destinazione...

Testo unico sul turismo, Cassazione respinge il ricorso del governo. Esulta la Regione ToscanaIl governatore Eugenio Giani: "La sentenza rafforza il principio dell’autonomia regionale in un settore così importante".

Come cambia il turismo Testo Unico, le regole. Insegne e wi-fi obbligatori. Nuovi requisiti minimiGROSSETONuove regole, nuovi standard, e una spinta verso una maggiore imprenditorialità turistica. La Regione Toscana ha approvato nei giorni scorsi il regolamento attuativo del nuovo Testo Unico sul ...

Testo unico edilizia: i professionisti in prima linea incontrano onorevole Mazzetti