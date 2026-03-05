Bando nidi | domande online con scadenza 30 marzo

Da giovedì 5 marzo è disponibile sul sito del comune di Arezzo il bando per le domande di ammissione ai nidi comunali e convenzionati per l’anno educativo 20262027. Le domande devono essere presentate esclusivamente online e la scadenza è fissata al 30 marzo. La pubblicazione riguarda sia i posti nei nidi comunali sia quelli presso strutture private convenzionate.

Da giovedì 5 marzo è in pubblicazione su https:www.comune.arezzo.itnode24238 il bando per le domande di ammissione, esclusivamente online, ai nidi comunali e ai posti in convenzione con i nidi privati per l’anno educativo 20262027. Scadenza: lunedì 30 marzo. Al suddetto link sono reperibili. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Premio Giacomo Matteotti, bando della XXII edizione. Scadenza domande 30 aprile È stato pubblicato il bando di concorso della XXII edizione del Premio Giacomo Matteotti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri... Alloggi popolari in Campania: nuovo bando aperto, domande online da marzoLa Regione Campania ha pubblicato il nuovo Avviso Pubblico per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per l’anno 2026. Approfondimenti e contenuti su Bando nidi. Temi più discussi: Sito Istituzionale | Servizi educativi 0-3 anni, al via iscrizioni 2026-2027; Iscrizioni ai nidi d'infanzia 2026/2027; Iscrizioni al Servizio Asili Nido di Savona per l'anno educativo 2026/27; Aperte le iscrizioni ai Nidi 0-3 di Roma per l’anno 2026/27: ecco tutte le info utili. Roma, iscrizioni nidi comunali 2026-2027: domande online fino al 30 marzo, in bando 300 nuovi postiAperte le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 anni di Roma per il 2026-2027: domanda solo online fino al 30 marzo. In bando 300 posti. ilquotidianodellazio.it Bonus nido 2026: quando si può fare la nuova domanda, come e i requisitiEcco come cambia il Bonus nido 2026, chi può richiederlo, quanto spetta e come si presenta la domanda senza fare errori. gravidanzaonline.it IL MESE DI MARZO DEI NIDI COMUNALI DI #BUCCINASCO OPEN DAY, INCONTRO INFORMATIVO E ISCRIZIONI Il Bando del Servizio Asili nido comunali sarà aperto dal 17 marzo al 20 aprile 2026 per le famiglie con bambini nati nel 2024 e nel 2025 - facebook.com facebook