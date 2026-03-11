Territorio e sviluppo Rosaria Chechile | Salerno l’underdog destination che può reinventare il turismo

Salerno si prepara a cambiare il suo volto turistico grazie all’iniziativa di Salerno Experience Network, una nuova associazione di promozione sociale presieduta da Rosaria Chechile. L’obiettivo è trasformare la città, considerata un’“underdog destination”, in un punto di riferimento innovativo nel settore turistico. La sfida riguarda l’adozione di strategie per valorizzare il territorio attraverso progetti e iniziative mirate.

