Turismo infrastruttura strategica e motore di sviluppo | Salerno verso l’internazionalizzazione | il convegno nella Cappella Palatina in San Pietro a Corte

Il convegno del 27 gennaio presso la Cappella Palatina in San Pietro a Corte a Salerno si focalizza sul ruolo del turismo come elemento chiave per lo sviluppo e l’internazionalizzazione della città. L’evento intende analizzare le infrastrutture strategiche e le prospettive di crescita, offrendo un’occasione di confronto tra esperti e operatori del settore. Un momento di riflessione per consolidare il ruolo di Salerno come destinazione di rilievo a livello internazionale.

