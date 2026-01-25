Turismo infrastruttura strategica e motore di sviluppo | Salerno verso l’internazionalizzazione | il convegno nella Cappella Palatina in San Pietro a Corte

Il convegno del 27 gennaio presso la Cappella Palatina in San Pietro a Corte a Salerno si focalizza sul ruolo del turismo come elemento chiave per lo sviluppo e l’internazionalizzazione della città. L’evento intende analizzare le infrastrutture strategiche e le prospettive di crescita, offrendo un’occasione di confronto tra esperti e operatori del settore. Un momento di riflessione per consolidare il ruolo di Salerno come destinazione di rilievo a livello internazionale.

Si terrà il 27 gennaio, “Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”, a Salerno presso la Cappella Palatina in San Pietro a Corte. L’iniziativa riunirà istituzioni, amministratori, imprenditori e rappresentanti della filiera del turismo e.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

