Nel primo pomeriggio di oggi, 11 marzo 2026, una scossa di terremoto di magnitudo 1.5 è stata rilevata a Badolato, nel versante ionico della Calabria. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno confermato il movimento tellurico, che non ha provocato danni di alcun tipo. La terra ha tremato in quella zona senza conseguenze apparenti.

La terra ha tremato nel primo pomeriggio di oggi, 11 marzo 2026, nel versante ionico calabrese. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 1.5 con epicentro localizzato a 1 chilometro a est del comune di Badolato, in provincia di Catanzaro. L’evento sismico si è verificato alle ore 12:55:27, a una profondità di 17,5 chilometri. Data la lieve entità del sisma, non sono stati segnalati danni a edifici o infrastrutture, né si è reso necessario alcun intervento di soccorso da parte delle autorità. La scossa, pur essendo stata registrata dagli strumenti, non ha causato allarmismi particolari tra la popolazione locale, abituata a una sismicità diffusa nel territorio calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto in Calabria: scossa di 1.5 a Badolato, zero danni

